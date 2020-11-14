Московскому ЦУМу грозит миллионный штраф из-за давки в очереди за новыми айфонами

В Москве торговый дом ЦУМ могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей из-за несоблюдения мер профилактики COVID-19 в очереди за новыми смартфонами, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

Накануне в торговом комплексе образовалась давка в очереди за новыми айфонами. Магазин не предпринял достаточных мер по организации социальной дистанции. «Обращаем внимание, что, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Это касается всех организаций, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан», — передает «РИА Новости» слова Зинюшина.

Айфоны никому не нужны, очереди в цуме тому пример pic.twitter.com/k8yH0Czdzp — Alexander Pobyvanets (@zen_pc) November 13, 2020

Представителя администрации ЦУМа пригласили для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Штраф за такое правонарушение составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Если при этом будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то предприятию грозит штраф до 1 млн. рублей или приостановка работы на 90 дней.

Продажи новых смартфонов компании Apple — iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini стартовали в России вчера, 13 ноября. Казань оказалась в пятерке городов по количеству предзаказов.

