Жителю Нижнекамска врачи восстановили откушенный кончик носа

Фото: Минздрав РТ

Врачи восстановили жителю Нижнекамска откушенный кончик носа. Об этом рассказали в РКБ.

Житель Нижнекамска поссорился с нетрезвым братом во время застолья. Ссора переросла в драку, во время которой брат откусил ему кончик носа вместе с хрящом.

Хирурги РКБ смогли восстановить утраченную часть носа. 40-летнему мужчине пересадили кусок хряща с уха и кожу со щеки. Сейчас медики наблюдают за его состоянием, сообщает «Татар-Информ».



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