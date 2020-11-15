Стали известны особенности третьей российской вакцины от коронавируса и срок ее готовности

Ura.ru сообщает, что третья российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в одном из главных НИИ страны по вирусным инфекциям — в Центре им. М.П. Чумакова, предположительно, будет готова уже в феврале. Отличаться от «коллег» вакцина будет тем, что в ней содержатся не отдельные элементы вируса, а цельный вирус (но инактивированный). Об этом изданию рассказал главный научный сотрудник Центра, академик РАН Алексей Егоров.



«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — объясняет профессор.

Напомним, первым свою вакцину зарегистрировал Центр им. Гамалеи — это «Спутник V», она уже выходит в массовое применение, первые добровольцы получили ее и в Татарстане (в рамках тестирования). В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал свою вакцину — «ЭпиВакКорона». Третьей должна стать вакцина центра Чумакова.

