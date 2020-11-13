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Главное к утру: в Госдуме согласились отменить гулянья на Новый год и «большая ошибка» посла Азербайджана

07:00, 13.11.2020
Главное к утру: в Госдуме согласились отменить гулянья на Новый год и «большая ошибка» посла Азербайджана

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 13 ноября.

  • В Татарстане по распоряжению президента республики Рустама Минниханова создали республиканскую комиссию по организации гражданской панихиды и похорон Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.
  • В Казани 190-квартирный дом в ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске получил положительное заключение Госстройнадзора РТ о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.
  • МИД России назвал «большой ошибкой» заявление посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы о крушении российского вертолета Ми-24. Посол, комментируя катастрофу, назвал произошедшее трагической случайностью, но отметил, что на войне может быть всякое.
  • Минздрав России рекомендовал регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19. В ведомстве выступили с рекомендацией организовать для заболевших COVID-19 медпомощь на дому с помощью телемедицинских технологий.
  • В казанском поселке Салмачи перевернулся на дороге самосвал с грузом. КАМАЗ опрокинулся возле перекрестка улиц Овражной и Центральной.
    По данным очевидцев, водителя увезли медики скорой помощи.
  • Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин согласился с решением мэра Москвы Сергея Собянина ограничить проведение масштабных мероприятий на Новый год. Решение он назвал выверенным и необходимым.
Общество Татарстан
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