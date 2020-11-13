Главное к утру: в Госдуме согласились отменить гулянья на Новый год и «большая ошибка» посла Азербайджана
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 13 ноября.
- В Татарстане по распоряжению президента республики Рустама Минниханова создали республиканскую комиссию по организации гражданской панихиды и похорон Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.
- В Казани 190-квартирный дом в ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске получил положительное заключение Госстройнадзора РТ о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.
- МИД России назвал «большой ошибкой» заявление посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы о крушении российского вертолета Ми-24. Посол, комментируя катастрофу, назвал произошедшее трагической случайностью, но отметил, что на войне может быть всякое.
- Минздрав России рекомендовал регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19. В ведомстве выступили с рекомендацией организовать для заболевших COVID-19 медпомощь на дому с помощью телемедицинских технологий.
- В казанском поселке Салмачи перевернулся на дороге самосвал с грузом. КАМАЗ опрокинулся возле перекрестка улиц Овражной и Центральной.
По данным очевидцев, водителя увезли медики скорой помощи.
- Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин согласился с решением мэра Москвы Сергея Собянина ограничить проведение масштабных мероприятий на Новый год. Решение он назвал выверенным и необходимым.
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