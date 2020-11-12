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В Госдуме согласились с необходимостью отменить массовые гуляния на Новый год

19:33, 12.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Госдуме согласились с необходимостью отменить массовые гуляния на Новый год
Фото: duma.gov.ru

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин согласился с решением мэра Москвы Сергея Собянина ограничить проведение масштабных мероприятий на Новый год. Решение он назвал выверенным и необходимым.

«Уже сейчас наработан опыт, когда у нас по Москве возникают риски роста после таких массовых мероприятий, поэтому не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия», — передает RT слова депутата.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Собянин объявил, что массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет.

Напомним, в Набережных Челнах рассказали о рекомендации не проводить масштабные гуляния на новогодние праздники.

ОбществоВластьМедицина
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