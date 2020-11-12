Дом в проблемном ЖК «Молодежный» получил заключение о соответствии

В Казани 190-квартирный дом в ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске получил положительное заключение Госстройнадзора РТ о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

Дом достраивался по республиканской программе поддержки дольщиков. Строительство домов жилого комплекса «Молодежный» остановилось в 2015 году.

Недостроенными остались три дома — №1, №2, №5. В 2018 году по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова возобновилось строительство домов №1 и №2. В прошлом году дом №1 ввели в эксплуатацию. Дом №5 будет достраиваться по федеральной программе поддержки дольщиков.

Фото: gsn.tatarstan.ru



Дом №2 ЖК «Молодежный» стал третьим домом, получившим положительное заключение Госстройнадзора РТ. На этой неделе по домам №13 и №14 в деревне Куюки Пестречинского района РТ были также выданы положительные ЗОС, сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.

В начале октября инспекторы Госстройнадзора РТ проводили комплексную проверку во втором доме ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске.

