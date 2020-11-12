МИД России прокомментировал слова посла Азербайджана о сбитом вертолете

МИД России назвал «большой ошибкой» заявление посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы о крушении российского вертолета Ми-24.



Посол, комментируя катастрофу, назвал произошедшее трагической случайностью, но отметил, что на войне может быть всякое. «На войне как на войне — всякое может быть», — сказал дипломат.

«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», — передает «РИА Новости» слова российского ведомства.



Фото: wikipedia.org

Российская сторона ждет скорейшего расследования и наказания виновных, как об этом заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

9 октября азербайджанские военные подбили российский вертолет Ми-24. Информацию о крушении вертолета подтвердили в Минобороны РФ. Два члена экипажа погибли, третьего доставили на аэродром с травмами средней тяжести. В российском МИД позитивно оценили то, что Баку незамедлительно признал свою вину

