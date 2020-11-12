В Татарстане создали республиканскую комиссию по организации похорон героя Советского Союза Бориса Кузнецова

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан

В Татарстане по распоряжению президента республики Рустама Минниханова создали республиканскую комиссию по организации гражданской панихиды и похорон героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации республики.

В нее вошли: премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и другие.

Вчера, 11 ноября, в Татарстане умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов, заслуживший свое звание на Великой Отечественной войне. 26 декабря ему должно было исполниться 95 лет. Причиной смерти стали осложнения на сердце, вызванные тромбом в ноге.

