Направление «Москва — Казань» оказалось вторым по популярности на Новый год в России

Фото: Максим Платонов

Билет в Казань подешевел на 3 процента

Направление «Москва — Казань» оказалось на втором месте в топе-10 популярных новогодних маршрутов по России, сообщили эксперты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». Они проанализировали продажи билетов на поезда, оформленные на период с 25 декабря по 10 января. Средний чек на билет в столицу Татарстана на зимние каникулы составляет 2 637 рублей, по сравнению с прошлым годом он снизился на 3%. Возглавило список направление «Москва — Санкт-Петербург», билеты в эту сторону упали на 8%. Замыкает тройку маршрут «Москва — Петрозаводск», которое в этом году подешевело на 18%.

В целом по всем железнодорожным направлениям по России на новогодние праздники средние чеки выросли на 2%, с 2 636 до 2 679 рублей. При этом специалисты зафиксировали разнонаправленную динамику по ценам: на каких-то маршрутах средние чеки стали выше, на других — ниже. Резко подешевели билеты из Санкт-Петербурга в Мурманск (-28%) и из Москвы в Котлас (-19%). Зато резко подскочили в цене поездки из Москвы в Иваново (+59%) и в Нижний Новгород (+26%).

Самая популярная дата для путешествия на поезде в новогодний период — это 30 декабря, на нее приходится почти 12% бронирований. По 8—9% бронирований приходится на 29 декабря и 7—8 января, отметили аналитики.

Тренд last minutes

«Реальное время» поинтересовалось у руководителей турфирм, интересуются ли россияне их предложениями. Генеральный директор «Интелтур Казань» Лилия Савельева по деятельности своей компании не видит никакой активности туристов, в том числе в отношении новогодних праздников. Тем более многие россияне придерживаются рекомендаций медиков и Роспотребнадзора отказаться от путешествий. А если и приезжают в Татарстан, то перемещаются по республике самостоятельно, к турфирмам их поездки не имеют никакого отношения, отметила Савельева.

В Татарстан приезжают экстремалы из Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, Уфы, но таких, по словам основателя компании FestTur Алексея Ярославлева, менее 10%. В основном фирма организует поездки за пределы республики, хотя активности на зиму в Татарстане запланированы, среди которых и сплавы по рекам, с программой можно познакомиться на сайте компании.

В сентябре — октябре, когда отмечался спад заболеваемости коронавирусом, туристы были активнее, а сейчас они осторожничают с бронированием на Новый год, заметила в беседе с «Реальным временем» владелица компании «Гелиос-трэвел» Алена Суровцева.

— Казань и раньше оставалась центром притяжения на Новый год, после Москвы и Питера. От коллег и знакомых знаю, что люди собираются сюда приехать. Думаю, что туристы будут на Новый год, и город не будет пустым. Сейчас туризм живет всплесками — в зависимости от ограничений или снятия запретов на определенные направления. Сейчас многие находятся в состоянии ожидания, что будет дальше. В любом случае всплеска обращений нет — заболеваемость растет, — рассказала Суровцева.

— Раньше люди чаще бронировали у нас туры заранее, потому что понимали, на Новый год будет дороже или не будет предложений. Теперь многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Ограничения на работу ресторанов, естественно, влияют на приезд туристов. Кто-то рассчитывает на новогодние программы, и не в новогоднюю ночь тоже любят засидеться допоздна, — рассуждает директор по продажам туркомпании «Салават City Center» Рустем Тарзиманов.

Он отметил, что в этом году заказы появляются в последние минуты. Тарзиманов надеется, что ближе к праздникам запросы появятся и люди начнут бронировать в последний момент, начиная с 10-х чисел декабря. «Казань — одно из таких направлений, которое может притянуть к себе гостей, будем надеяться, что так и случится», — сказал руководитель компании.

Как правило, ажиотажный спрос на рыболовную базу «Три берега» на зимние каникулы возникает уже в ноябре.

— У нас всегда было раннее бронирование на Новый год. И заполняемость хорошая. Но сейчас люди пока весьма-весьма осторожно бронируют. Обычно к этому времени декабрь бывает расписан процентов на 50, а сейчас только — на 10 процентов. В основном это жители Москвы и Московской области, — поделился с нашим изданием директор базы Артем Забачек.

Нет больших убытков — уже неплохо

Золотая туристическая осень завершилась, в ноябре в Татарстане затишье. В целом за 10 месяцев спрос на туризм упал процентов на 70, считает Алена Суровцева, и не только из-за страха россиян заразиться, у людей упала платежеспособность на фоне экономического кризиса, усугубил ситуацию и рост доллара. Однако нельзя сказать, что турбизнес совсем замер. Алена Суровцева добавила, что хотя и не так активно, как в прошлые годы, но соседи продолжают посещать Казань. Популярнее стали двух-, трехдневные выезды на природу. Люди охотнее стали интересоваться кемпингом и походами. У компании FestTur запланировано небольшое мероприятие в Камском устье. Правда, если раньше туда возили группы по 40—50 человек, то в ближайшее время приедут пять человек, сообщил Алексей Ярославлев.

Турбизнес вынужден перестраивать свой формат под «ковидную» ситуацию. Но именно по этой причине в выигрыше загородные базы отдыха. В настоящее время у «Трех берегов» традиционное межсезонье, до тех пор, пока не установится лед на водохранилище. Единственный месяц, когда база сработала немного хуже обычного, был май, тогда все находились в подвешенном состоянии, отметил Артем Забачек.

— Зато с июня по октябрь работали ударно. Когда был закрыт внешний туризм, люди стремились выехать на природу. В этот период у нас и у наших конкурентов получился прирост процентов на 20, по сравнению с прошлыми годами, — сообщил директор рыболовной базы.

Правда, в целом по отрасли продажи упали в 2—3 раза и больше, заметил Рустем Тарзиманов. По его словам, когда весной вся жизнь была парализована, казалось, что нужно только пережить локдаун, чуть-чуть потерпеть: была надежда, что к зиме, когда появится вакцина, ситуация выправится.

— Сейчас ситуация однозначно лучше, хотя бы потому, что нет полного локдауна. Были хорошими для турбизнеса август — октябрь. Но, с другой стороны, есть понимание, что это все надолго, и насколько — не видим свет в конце туннеля. Надежда начинает таять, и туристический рынок испытывает тяжелое состояние, большое количество компаний закрылось и закроется. Сейчас такой период, который надо пройти без генерации убытков. Если компания не несет больших убытков — это уже неплохо, — констатировал руководитель «Салават City Center».

Екатерина Аблаева