Направление «Москва — Казань» оказалось вторым по популярности на Новый год в России
Билет в Казань подешевел на 3 процента
Направление «Москва — Казань» оказалось на втором месте в топе-10 популярных новогодних маршрутов по России, сообщили эксперты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». Они проанализировали продажи билетов на поезда, оформленные на период с 25 декабря по 10 января. Средний чек на билет в столицу Татарстана на зимние каникулы составляет 2 637 рублей, по сравнению с прошлым годом он снизился на 3%. Возглавило список направление «Москва — Санкт-Петербург», билеты в эту сторону упали на 8%. Замыкает тройку маршрут «Москва — Петрозаводск», которое в этом году подешевело на 18%.
В целом по всем железнодорожным направлениям по России на новогодние праздники средние чеки выросли на 2%, с 2 636 до 2 679 рублей. При этом специалисты зафиксировали разнонаправленную динамику по ценам: на каких-то маршрутах средние чеки стали выше, на других — ниже. Резко подешевели билеты из Санкт-Петербурга в Мурманск (-28%) и из Москвы в Котлас (-19%). Зато резко подскочили в цене поездки из Москвы в Иваново (+59%) и в Нижний Новгород (+26%).
Самая популярная дата для путешествия на поезде в новогодний период — это 30 декабря, на нее приходится почти 12% бронирований. По 8—9% бронирований приходится на 29 декабря и 7—8 января, отметили аналитики.
Тренд last minutes
В Татарстан приезжают экстремалы из Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, Уфы, но таких, по словам основателя компании FestTur Алексея Ярославлева, менее 10%. В основном фирма организует поездки за пределы республики, хотя активности на зиму в Татарстане запланированы, среди которых и сплавы по рекам, с программой можно познакомиться на сайте компании.
В сентябре — октябре, когда отмечался спад заболеваемости коронавирусом, туристы были активнее, а сейчас они осторожничают с бронированием на Новый год, заметила в беседе с «Реальным временем» владелица компании «Гелиос-трэвел» Алена Суровцева.
— Раньше люди чаще бронировали у нас туры заранее, потому что понимали, на Новый год будет дороже или не будет предложений. Теперь многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Ограничения на работу ресторанов, естественно, влияют на приезд туристов. Кто-то рассчитывает на новогодние программы, и не в новогоднюю ночь тоже любят засидеться допоздна, — рассуждает директор по продажам туркомпании «Салават City Center» Рустем Тарзиманов.
Он отметил, что в этом году заказы появляются в последние минуты. Тарзиманов надеется, что ближе к праздникам запросы появятся и люди начнут бронировать в последний момент, начиная с 10-х чисел декабря. «Казань — одно из таких направлений, которое может притянуть к себе гостей, будем надеяться, что так и случится», — сказал руководитель компании.
Как правило, ажиотажный спрос на рыболовную базу «Три берега» на зимние каникулы возникает уже в ноябре.
Нет больших убытков — уже неплохо
Золотая туристическая осень завершилась, в ноябре в Татарстане затишье. В целом за 10 месяцев спрос на туризм упал процентов на 70, считает Алена Суровцева, и не только из-за страха россиян заразиться, у людей упала платежеспособность на фоне экономического кризиса, усугубил ситуацию и рост доллара. Однако нельзя сказать, что турбизнес совсем замер. Алена Суровцева добавила, что хотя и не так активно, как в прошлые годы, но соседи продолжают посещать Казань. Популярнее стали двух-, трехдневные выезды на природу. Люди охотнее стали интересоваться кемпингом и походами. У компании FestTur запланировано небольшое мероприятие в Камском устье. Правда, если раньше туда возили группы по 40—50 человек, то в ближайшее время приедут пять человек, сообщил Алексей Ярославлев.
Турбизнес вынужден перестраивать свой формат под «ковидную» ситуацию. Но именно по этой причине в выигрыше загородные базы отдыха. В настоящее время у «Трех берегов» традиционное межсезонье, до тех пор, пока не установится лед на водохранилище. Единственный месяц, когда база сработала немного хуже обычного, был май, тогда все находились в подвешенном состоянии, отметил Артем Забачек.
— Зато с июня по октябрь работали ударно. Когда был закрыт внешний туризм, люди стремились выехать на природу. В этот период у нас и у наших конкурентов получился прирост процентов на 20, по сравнению с прошлыми годами, — сообщил директор рыболовной базы.
Правда, в целом по отрасли продажи упали в 2—3 раза и больше, заметил Рустем Тарзиманов. По его словам, когда весной вся жизнь была парализована, казалось, что нужно только пережить локдаун, чуть-чуть потерпеть: была надежда, что к зиме, когда появится вакцина, ситуация выправится.
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