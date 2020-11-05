Исполком Казани раскрыл новые детали проекта микрорайона «Седьмое небо»

Потолок «Седьмого неба» — 20 этажей

В Казани утвердили проект планировки части микрорайона №5, расположенного в южной части жилого района «Седьмое небо». Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии. Согласно ему, границами этой части территории стали улица Аделя Кутуя и юго-восточная граница жилого комплекса «Ладья», территория гаражных комплексов «Авангард» и «Ракета» и будущая часть Вознесенского тракта — улица Бухарская.

На местности планируется возвести два жилых комплекса с 3 068 квартирами.

Первый — ЖК «Паруса» — комплекс из трех жилых домов с 985 квартирами с подземной парковкой на 739 мест, встроенным детским садом и офисными помещениями. Здания будут не выше 20 этажей, в них поселятся 2 230 человек. Напомним, ранее СМИ не исключали появления на территории «Седьмого неба» небоскребов высотой вплоть до 50 этажей. Впрочем, они еще могут появиться в других частях района.

В Казани утвердили проект планировки части микрорайона №5, расположенного в южной части жилого района «Седьмое небо». Проект: kzn.ru

Второй проектируемый ЖК — на Аделя Кутуя — будет состоять из двух 19-этажных одноподъездных жилых домов башенного типа. Каждое здание рассчитано на 419 жителей. Для этого комплекса запланировано строительство шестиэтажного паркинга на 292 машино-места.

Также на этой части территории предлагается возвести типовой детский сад на 120 мест и школу на 1224 места. Кроме того, под строительство поликлиники предполагается выделить земельный участок на улице Бухарской. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену.

Что касается транспортной инфраструктуры, то здесь пройдет участок Вознесенского тракта, проезды к проспекту Альберта Камалеева и Вознесенскому тракту, будут построены подъездные пути к жилому комплексу на Аделя Кутуя и к детскому саду.

Все объекты, кроме школы, планируется вводить поэтапно до 2022 года.



Застройщик территории ООО «Ак Барс Девелопмент» презентовал концепцию «Седьмого неба» президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Фото tatarstan.ru

В других микрорайонах «Неба» — бульвары и скверы



В начале октября власти Казани утвердили проект планировки микрорайонов №6а, 7а, 7б «Седьмого неба». В этой части района планируется возвести три детских сада, спортивные и культурные объекты, скверы и бульвары.



Застройщик территории ООО «Ак Барс Девелопмент» презентовал концепцию «Седьмого неба» президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а также мэру Казани Ильсуру Метшину и главному архитектору столицы республики Ильсияр Тухватуллиной этим летом. Сам проект не вызвал положительного отклика у местных жителей — те не были рады уплотнению территории у «Меги», поскольку уже сейчас здесь постоянно возникают большие заторы на дорогах. А с появлением нового микрорайона транспортная нагрузка в этой части города еще больше возрастет. Однако казанские градостроители заявили, что не видят в новом микрорайоне ничего сверхъестественного для города.



Также в октябре власти столицы Татарстана раскрыли подробности строительства первого участка Вознесенского тракта — от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Трасса будет начинаться с участка примыкания существующей дороги по Аметьевской магистрали, а заканчиваться на пересечении еще проектируемой дороги с проспектом Победы у ЖК «Победа».



Также в октябре власти столицы Татарстана раскрыли подробности строительства первого участка Вознесенского тракта. Фото kzn.ru

Дорога будет трехполосная в обе стороны, вдоль нее появятся тротуар и велодорожка, запланировано устройство пандусов для маломобильных групп населения. Общая длина тракта составит порядка 10 км — он протянется от Аметьевской магистрали через улицу Бухарскую и далее между улицей Минской и улицей Закиева выйдет на федеральную дорогу М-7.



Татьяна Леухина