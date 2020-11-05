В Казани утвердили проект части территории жилого района «Седьмое небо»
В Казани утвердили проект планировки части территории жилого района «Седьмое небо». Соответствующее постановление исполкома опубликовано сегодня в сборнике документов мэрии.
Площадь территории проекта планировки, куда войдут жилые дома и детсады, составляет 12,6 га. Общая численность населения насчитывает 3 067 человек.
Границами проекта планировки являются:
- на севере — ул. Аделя Кутуя (местный проезд) и юго-восточная граница жилого комплекса «Ладья»;
- на востоке — территория гаражных комплексов «Авангард» и «Ракета»;
- на юге — ул. Бухарская (будущая часть Вознесенского тракта);
- на западе — ул. Аделя Кутуя (улица районного значения).
Ранее в Казани утвердили проект планировки нескольких микрорайонов крупного ЖК «Седьмое небо». Площадь территории составит 759,5 тыс. кв. метров.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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