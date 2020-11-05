Главное к утру: выборы в США, 7-й этап М-12 и подозреваемые в терроризме
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 5 ноября.
- По последним данным, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден лидирует на выборах. Он набрал уже 264 голоса выборщиков из необходимых 270. Однако штаб действующего президента Дональда Трампа уже готовится оспорить результаты, поданы заявления о приостановке подсчетов голосов в нескольких штатах.
- Совет директоров госкомпании «Автодор» одобрил заключение сделки на проектирование и строительство седьмого участка трассы М-12 Москва — Казань. Контракт будет подписан с ООО «ДЗОК», его максимальная цена — 42,67 млрд рублей.
- Полиция Австрии задержала 18 человек, которых подозревают в причастности к теракту в Вене. Среди них есть граждане России, Македонии, Турции, Бангладеш и Австрии.
- Ученые назвали основные симптомы легкой формы COVID-19. Чаще всего проявляются кашель, температура, озноб и усталость.
- Роспотребнадзор предупредил, что среди признаков коронавирусной инфекции также есть заложенность ушей.
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