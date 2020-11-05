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СМИ: для победы Байдену необходима поддержка Невады

06:23, 05.11.2020
СМИ: для победы Байдену необходима поддержка Невады
Фото: foxnews.com / скриншот

Кандидату от демократов Джозефу Байдену достаточно получить поддержку штата Невада, чтобы гарантированно обойти в президентской гонке Дональда Трампа.

Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых, сообщил телеканал Fox News. В Неваде продолжается подсчет голосов, и там как раз шесть необходимых Байдену голосов членов коллегии выборщиков.

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Согласно данным, в Неваде за Байдена проголосовали 588 252 человек (49,3%), за Трампа — 580 605 (48,7%). Там посчитали пока 75% голосов.

В то же время предвыборный штаб Дональда Трампа потребовал через суд приостановить подсчет голосов в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане. Адвокат президента Рудольф Джулиани заявил о незаконной победе демократов в Филадельфии.

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