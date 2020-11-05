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В Вене по делу о теракте задержаны выходцы из России

00:22, 05.11.2020
В Вене по делу о теракте задержаны выходцы из России
Фото: wikimedia.org

Среди задержанных по подозрению в связях с устроившим теракт в Вене задержали выходцев из нескольких стран, в том числе из России.

«Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», — приводит ТАСС слова начальника Венской полиции Герхарда Пюрстля.

Их задержали 3 ноября. Сейчас ведется расследование.

instagram.com/aidagarifullina

Ранее сообщалось, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку. Об этом свидетельствовали видеозаписи нападения.

ОбществоПроисшествия
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