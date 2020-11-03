В Казани досудебщику «Лизинг-гранта» отказали в отмене условного срока

Фото: "Реальное время"

Только что Советский райсуд Казани вынес решение по ходатайству осужденного Тимура Аюпова, бывшего помощника экс-главы Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина. Досудебщику из дела «Лизинг-гранта» отказано в отмене его условного осуждения до истечения испытательного срока и снятия судимости, передает журналист «Реального времени».



Ключевым моментом для отказа суда стало непринятие осужденным мер к погашению ущерба по делу.

Напомним, Аюпов заключил со следствием и прокуратурой досудебное соглашение и дал показания против себя и других членов группы. А еще полностью признал вину по 54 эпизодам уголовного дела, включая 15 хищений бюджетных средств по программе поддержки предпринимателей «Лизинг-грант» с ущербом в 21,7 млн рублей, восемь попыток хищения на 18 млн рублей, а также по 18 фактам легализации преступных доходов и 13 подделкам официальных документов.



В июле 2018-го Вахитовский райсуд Казани приговорил досудебщика к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Иск о возмещении ущерба потерпевшего Минэкономики РТ в особом порядке судом не рассматривался.



Приговор еще 23 обвиняемым по тому же делу Вахитовский суд вынес лишь в ноябре 2019-го, причем оправдал экс-президента АМСБ по трем эпизодам мошенничества, а все подделки и легализацию средств исключил как излишне вмененные. Однако хищения грантов на общую сумму 17 млн рублей райсуд счел доказанными и наказал Хайдара Халиуллина реальным сроком в 7 лет. За решеткой оказались его бывшая жена и еще шесть человек, а единственный арестованный по делу, напротив, вышел из СИЗО.



Этот ноябрьский приговор до сих пор не вступил в силу. И до сих пор не рассмотрены ходатайства защиты и прокуратуры РТ об изменении меры пресечения Халиуллину до финала апелляции по медицинским показаниям.



По мнению защиты экс-президента АМСБ, приговор во многом основан именно на показаниях Аюпова, данных им с целью самому выйти из СИЗО и минимизировать собственное наказание.

Заметка дополняется.