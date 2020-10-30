Главное к утру: госдолг Татарстана увеличился, введены ограничения для общепита
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 30 октября.
- Россия изначально заявляла о возможности передачи Азербайджану «пяти и еще двух» районов, занятых Арменией, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестфорума «Россия зовет!».
- Аналитики подсчитали, что на 1 октября 2020 года госдолг Татарстана составил 96,8 млрд рублей. За 9 месяцев он вырос на 3,3%. В рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки республика занимает 47-е место.
- Власти Татарстана ввели новые ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом. С субботы, 31 октября, работа заведений общепита (кроме тех, кто обслуживает навынос), с 23.00 до 6.00 приостанавливается. Также в это время нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.
- Сбербанк выкупил у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group и собрал 100% компании. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.
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