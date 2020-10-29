Сбербанк стал владельцем 100% Rambler Group
Сбербанк выкупил у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group и собрала 100% компании. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.
Платеж за 45% доли будет осуществляться траншами. Сразу после закрытия сделки Сбербанк перечислит 3 млрд рублей. Второй платеж будет определен позже и будет выплачен в течение года, говорится в заявлении кредитной организации.
Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.
Сбербанк стал акционером Rambler Group в 2019 году.
В конце сентября председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе большой презентации официально представил новый логотип Сбербанка.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым