Сбербанк стал владельцем 100% Rambler Group

Сбербанк выкупил у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group и собрала 100% компании. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.

Платеж за 45% доли будет осуществляться траншами. Сразу после закрытия сделки Сбербанк перечислит 3 млрд рублей. Второй платеж будет определен позже и будет выплачен в течение года, говорится в заявлении кредитной организации.

Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

Сбербанк стал акционером Rambler Group в 2019 году.

В конце сентября председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе большой презентации официально представил новый логотип Сбербанка.

