Путин допустил возврат Азербайджану семи районов, занятых Арменией

Россия изначально заявляла о возможности передачи Азербайджану «пяти и еще двух» районов, занятых Арменией, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестфорума «Россия зовет!».

.«Мы изначально исходили из того, что нужно говорить о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией», - цитирует его «Интерфакс».

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По мнению главы государства, решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха заключается в поиске баланса интересов Азербайджана и Армении. Он напомнил, что разногласия между сторонами начались с этнических столкновений и тогда руководство Советского Союза ничего не предприняло, чтобы обеспечить безопасность людей. «Армяне взялись за оружие и сделали это сами», — отметил российский лидер. Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении. Сейчас Азербайджан настаивает на том, чтобы вернуть эти территории.

Вчера президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему вместе решить проблему Нагорного Карабаха.

