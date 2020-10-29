Госдолг Татарстана вырос с начала года на 3%, до 96,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Аналитики подсчитали, что на 1 октября 2020 года госдолг Татарстана составил 96,8 млрд рублей. За 9 месяцев он вырос на 3,3%.

В рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки республика занимает 47-е место.

Отношение госдолга РТ к уровню доходов за 12 месяцев составляет 44,4%, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

С января по сентябрь госдолг Башкирии успел вырасти на 40,7% и достиг 19 млрд рублей. Это около 15% от доходов за 12 месяцев.

В Мордовии за этот же период госдолг сократился на 2%. Однако же он все равно составляет более 200% от доходов за год.

Ранее «Реальное время» писало о причинах роста долгов российских регионов. На тот момент долг Татарстана составил 95,8 млрд рублей.