Минспорта предложит вернуть пиво на стадионы после просьбы Минниханова

Министерство спорта может вернуть продажу пива на стадионы. Предполагается, что новое предложение удовлетворит интересы всех сторон и пойдет на благо развития спортивной индустрии.

Глава Минспорта Павел Колобков рассказал, что он заметил просьбу президента РТ Рустама Минниханова, которую тот высказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Кроме того, в министерстве рассказали об опыте других стран — в Германии, Италии, Нидерландах и Бельгии пиво продается на стадионах наряду с безалкогольными напитками. При этом в России оно запрещено уже около 13 лет.

Напомним, Росалкогольрегулирование хотело предложить введение минимальной розничной цены на пиво.