В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных матчах, за исключением детских

Фото: Максим Платонов

Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев представил поправки в законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива во время спортивных мероприятий. Согласно поправкам, пиво могут начать продавать на всех спортивных матчах, кроме детско-юношеских спортивных соревнований.



Деньги от продажи алкоголя планируют направить на финансовое обеспечение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта. Контролировать это будет Министерство спорта РФ, передает ТАСС.

Законопроект был принят в первом чтении. Второе и третье чтения законопроекта о возврате пива на стадионы пройдут весной.

Ранее более 90% россиян посчитали неуместным употребление пива во время спортивных мероприятий.