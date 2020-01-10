Новости общества

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных матчах, за исключением детских

16:09, 10.01.2020
В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных матчах, за исключением детских
Фото: Максим Платонов

Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев представил поправки в законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива во время спортивных мероприятий. Согласно поправкам, пиво могут начать продавать на всех спортивных матчах, кроме детско-юношеских спортивных соревнований.

Деньги от продажи алкоголя планируют направить на финансовое обеспечение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта. Контролировать это будет Министерство спорта РФ, передает ТАСС.

Законопроект был принят в первом чтении. Второе и третье чтения законопроекта о возврате пива на стадионы пройдут весной.

Ранее более 90% россиян посчитали неуместным употребление пива во время спортивных мероприятий.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров