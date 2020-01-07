Исследование: большинство россиян выступили против употребления пива на стадионах

Более 90% россиян посчитали неуместным употребление пива во время спортивных мероприятий, а 80% опрошенных выступают против возврата продажи пива на футбольных стадионах, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, более 70% россиян считают, что пить пиво лучше дома или у друзей. Для 57% респондентов вопрос продажи пива на футбольных стадионах скорее не важен.

Почти половина россиян (46%) посчитали, что возврат пива на стадионы приведет к агрессии со стороны ряда болельщиков и беспорядкам. По мнению 12% респондентов, употребление алкоголя на спортивных мероприятиях неуместно.

Также 69% опрошенных считают, что выдвижение данной инициативы связано с выгодой компаний-производителей, лишь 8% респондентов говорили об интересах болельщиков.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах.

