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Минздрав выступил против инициативы Минниханова о возвращении пива на стадионы

17:11, 28.11.2019
Минздрав выступил против инициативы Минниханова о возвращении пива на стадионы
Фото: Pixabay.com

Министерство здравоохранения России сообщило о недопустимости продажи и потребления алкоголя, включая пиво и пивные напитки, на стадионах во время футбольных матчей.

Напомним, вернуть пиво на стадионы предложил президент Татарстана Рустам Минниханов после чемпионата мира по футболу-2018. Руководство Татарстана поддерживает эту инициативу, поскольку это позволит спортобъектам улучшить свои финансовые показатели. Вырученные от продажи деньги пойдут на укрепление материально-технической базы и поддержку спортивных школ.

В Миндраве сообщили, что снятие запрета может оказать неблагоприятное воздействие на детей и подростков.

"(Это) повлияет на формирование культуры потребления алкогольной продукции в будущем, и спортивные мероприятия будут ассоциироваться с обязательным потреблением алкоголя»,— говорится в письме директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексея Киселева-Романова, направленном господину Хамзаеву (цитата по «РИА Новости»).

СпортОбщество Татарстан
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