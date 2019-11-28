Минздрав выступил против инициативы Минниханова о возвращении пива на стадионы

Министерство здравоохранения России сообщило о недопустимости продажи и потребления алкоголя, включая пиво и пивные напитки, на стадионах во время футбольных матчей.



Напомним, вернуть пиво на стадионы предложил президент Татарстана Рустам Минниханов после чемпионата мира по футболу-2018. Руководство Татарстана поддерживает эту инициативу, поскольку это позволит спортобъектам улучшить свои финансовые показатели. Вырученные от продажи деньги пойдут на укрепление материально-технической базы и поддержку спортивных школ.

В Миндраве сообщили, что снятие запрета может оказать неблагоприятное воздействие на детей и подростков.

"(Это) повлияет на формирование культуры потребления алкогольной продукции в будущем, и спортивные мероприятия будут ассоциироваться с обязательным потреблением алкоголя»,— говорится в письме директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексея Киселева-Романова, направленном господину Хамзаеву (цитата по «РИА Новости»).