Эксперты рассказали о причинах дефицита на вторичном рынке автомобилей в России

Из-за роста покупок автомобилей с пробегом в России в течении трех месяцев подряд спрос превысил предложение на вторичном рынке (без учета неликвидных машин), сообщает «Автостат».



По словам директора по продажам «Авилон. Автомобили с пробегом» Антона Демкина, многие россияне отложили продажу своего авто в первую волну пандемии коронавируса, таким образом увеличив эксплуатацию своего автомобиля. Это повлияло на количество предложений — покупатели, которые не нашли новых авто после выхода из самоизоляции, переориентировались на машины с пробегом.

«Это, в свою очередь, еще больше сократило количество предложений на вторичном рынке. Совокупность перечисленных факторов, плюс отложенный спрос привели к дефициту и на вторичном рынке», — сказал эксперт.

wikimedia.org / Jiří Erben

Дефицит новых автомобилей на рынке привел к сокращению продаж и сделок трейд-ин: склады автомобилей с пробегом хуже наполняются, образовывая дефицит машин, считает директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Из-за дефицита в России на вторичном рынке наблюдается рост цен — он составил примерно 5-10%.

Ранее эксперт объяснил рост спроса россиян на подержанные автомобили.