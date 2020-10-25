Глава горздрава Челнов объяснил, почему данные смертности от COVID-19 разнятся с Минздравом

Начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев объяснил, почему результаты статистик горздрава и Минздрава РТ по летальным случаям от коронавируса разнятся.



По его словам, Минздрав привел цифру по Северо-восточному округу, а Челны — его центр: «Основная часть госпиталей находится у нас, поэтому такая цифра».



Минздрав Татарстана в статистике случаев смерти от COVID-19 в Челнах указал цифру в 34 случая, однако, по данным горздрава, в Челнах зарегистрировано 26 летальных случаев, сообщают chelny.biz.

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что в Челнах занято порядка тысячи коек для инфекционных больных.