Греф спрогнозировал укрепление рубля к концу года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1» рассказал об ожиданиях укрепления курса рубля к концу 2020 года.



Греф назвал два фактора укрепления рубля: это стабилизация геополитических факторов и ситуации с коронавирусом, а еще приток валюты и валютный баланс, зависящий от цен на экспортные товары.

realnoevremya.ru

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько называл рубль очень перспективной валютой для иностранных инвесторов и прогнозировал его укрепление на валютном рынке.