У главы Ижевска, губернаторов Кузбасса и Иркутской области подтвердился коронавирус

У губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, главы Иркутской области Игоря Кобзева и главы Ижевска Олега Бекмеметьева подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.



Состояние глав оценивается как удовлетворительное, сейчас они перешли на удаленный режим работы.

Известно, что глава Кузбасса ушел на самоизоляцию из-за появления симптомов коронавируса и выявления заболевания у его супруги Анны Цивилевой.

realnoevremya.ru

Глава Ижевска пообещал информировать горожан о значимых событиях. Бекмеметьев прокомментировал свое самочувствие: «Болезнь коварна, к сожалению, и мне не удалось избежать этой участи. И на собственном примере я теперь знаю, что такое заразиться ковидом. Быстро самоизолировался, лечусь, чувствую себя удовлетворительно».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг заразился коронавирусом.