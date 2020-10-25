В Челнах вчера скорую вызывали в 2,5 раза чаще обычного

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В минувшие сутки в Набережных Челнах горожане вызывали скорую помощь 908 раз. Это приблизительно в 2,5 раза больше, чем в обычные дни.

В этом году в будний день поступает в среднем около 350 звонков в диспетчерскую, передают «Челнинские известия».

Среди жалоб чаще всего звучат кашель, температура, слабость и общее недомогание. Превалируют диагнозы ОРЗ, ОРВИ и пневмония.

На вызовы выезжают 30 бригад, которые работают с большой нагрузкой.

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердились 48 новых случаев коронавируса. Всего по России выявлены 16 710 заболевших.

