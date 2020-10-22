В Татарстане не выявили ни одного случая заражения гриппом

В Татарстане не выявили ни одного случая заражения гриппом, сейчас в республике фиксируются случаи заражения риновирусом и бокавирусом, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Ведомство продолжает вести лабораторный мониторинг больных.

realnoevremya.ru

— За последнюю неделю у нас были положительные находки — это вирусы негриппозной этиологии. Это у нас бокавирус и риновирус — 11 положительных находок, — сказала Авдонина.

Ранее Авдонина заявила, что в республике не планируется ужесточать «коронавирусные» ограничения. Однако возможны локальные ограничения по гриппу и ОРВИ.

