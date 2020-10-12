Роспотребнадзор по Татарстану планирует локально вводить ограничительные меры по гриппу и ОРВИ

Фото: Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что не планируется ужесточать «коронавирусные» ограничения:

«Вместе с тем мы мониторим ситуацию по гриппу и острым вирусным респираторным инфекциям. И мы предполагаем какое-либо локальное введение ограничительных мероприятий — то, что мы делаем практически каждый год в сезон подъема гриппа и ОРВИ. Это локальные ограничения, ну, например, посещение пациентов посетителями, это в медицинских организациях такое возможно. Это ограничения в проведении мероприятий культурных, спортивных, массовых, непосредственно в каких-либо объектах».

Скриншот трансляции пресс-конференции

Еще одна мера — разобщение детских коллективов там, где отсутствует 20% детей и более.

Ранее власти Татарстана сообщили, что в соцсетях распространяется недостоверная информация о новых ограничениях по коронавирусу.