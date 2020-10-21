В центре Казани на торги выставлен бизнес-комплекс
«Агентство по страхованию вкладов» выставило на торги бизнес-комплекс в центре Казани. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.
Здание принадлежит «Росэнергобанку». В 2017 году он лишился лицензии.
В бизнес-комплекс входят четыре здания (пяти-, двух-, двух- и одноэтажное) и пять земельных участков. Расположен он на улице Право-Булачной, вблизи Казанского кремля. Помещения с внутренней отделкой подходят для ведения деловой и коммерческой деятельности.
Сейчас идет прием заявок от покупателей. Начальная цена лота — 247,8 млн рублей. Торги будут проведены на электронной торговой площадке «Российского аукционного дома», сообщается на сайте АСВ.
Ранее в Казани на продажу выставили бизнес-центр «Альтон» на Право-Булачной.
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