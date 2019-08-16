В Казани на продажу выставили бизнес-центр на Право-Булачной

В Казани на продажу выставили бизнес-центр «Альтон», расположенный на Право-Булачной, 13. Соответствующее сообщение появилось на сайте бесплатных объявлений. Стоимость объекта составляет 227,1 млн рублей.

Согласно информации в объявлении, в лот входит нежилое четырехэтажное здание площадью 2,7 тыс. кв. м, двухэтажное административное здание площадью 2,2 тыс. кв. м, а также земельные участки под ним.

В агентстве, занимающемся продажей объекта, пояснили «Реальному времени», что его реализация происходит в рамках банкротства некоего банка. Речь может идти о «Росэнергобанке», отделение которого находилось в этом здании и лицензия которого была отозвана в 2017 году. До банкротства этот банк входил в сотню крупнейших в России.