В Казани досудебщик из дела «Лизинг-гранта» просит отмены условного срока

Фото: "Реальное время"

Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайство осужденного Тимура Аюпова, бывшего помощника экс-главы Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина. Как выяснило «Реальное время», досудебщик из дела «Лизинг-гранта» Аюпов просит отменить его условное осуждение до истечения испытательного срока и снять с него судимость.



Первое заседание по делу должно было состояться сегодня. Однако из-за болезни судьи было отложено, передает журналист «Реального времени».

Напомним, Аюпов заключил со следствием и прокуратурой досудебное соглашение и дал показания против себя и других членов группы. А еще полностью признал вину по 54 эпизодам уголовного дела, включая 15 хищений бюджетных средств по программе поддержки предпринимателей «Лизинг-грант» с ущербом в 21,7 млн рублей, 8 попыток хищения на 18 млн рублей, а также по 18 фактам легализации преступных доходов и 13 подделкам официальных документов.

В июле 2018-го Вахитовский райсуд Казани приговорил досудебщика 5 к годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Иск о возмещении ущерба потерпевшего Минэкономики РТ в особом порядке судом не рассматривался.

Приговор еще 23 обвиняемым по тому же делу Вахитовский суд вынес лишь в ноябре 2019-го, причем оправдал экс-президента АМСБ по трем эпизодам мошенничества, а все подделки и легализацию средств исключил как излишне вмененные. Однако хищения грантов на общую сумму 17 млн рублей райсуд счел доказанными и наказал Хайдара Халиуллина реальным сроком в 7 лет. За решеткой оказались его бывшая жена и еще шесть человек, а единственный арестованный по делу напротив вышел из СИЗО,



Этот ноябрьский приговор до сих пор не вступил в силу. И до сих пор не рассмотрены ходатайства защиты и прокуратуры РТ об изменении меры пресечения Халиуллину до финала апелляции по медицинским показаниям.

По мнению защиты экс-президента АМСБ, приговор во многом основан именно на показаниях Аюпова, данных им с целью самому выйти из СИЗО и минимизировать личное собственное наказание.

«Насколько мне известно, ущерб им так и не возмещен. Поэтому обращение об отмене условного осуждения вызывает удивление и понимание, что он так и не осознал свою вину и не раскаялся в содеянном», — комментирует ситуацию адвокат Павел Мазуренко, защитник Халиуллина.

До конца испытательного срока Аюпова остался 1 год и 9 месяцев.