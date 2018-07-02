Минэкономики РТ отказывается от возмещения ущерба досудебщиком по делу «Лизинг-гранта»

Фото: Реальное время

Казусная ситуация сложилась на процессе Вахитовского райсуда Казани по делу досудебщика Тимура Аюпова, признавшего вину в мошенничествах, легализации денежных средств и подделке документов по программе «Лизинг-грант». Аюпов готов возместить часть ущерба, однако Минэкономики Татарстана отказывается принимать эти деньги, передает из суда журналист «Реального времени».

Погашение ущерба могло бы стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора Аюпову. Но как разъяснил на заседании суда представитель Минэкономики РТ Алексей Нигматуллин, Аюпов не являлся получателем госсубсидий по программе «Лизинг-гранта», поэтому принять от него средства назад у ведомства нет оснований: «Придет Счетная палата, мы не сможет пояснить — откуда у нас эти средства». По словам Нигматуллина, основанием для получения средств от Аюпова могло бы стать решение суда.

Две защитницы Аюпова подтвердили — бухгалтерия Минэкономики заняла именно такую позицию. «Мне сказали, что вы хотите создать смягчающие обстоятельства для подсудимого, но для этого мы должны нарушить закон, а мы не можем», — пояснила адвокат Нурия Тагирова.