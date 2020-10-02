Новости общества

11:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в Татарстане обнаружили 28 новых случаев коронавируса

10:19, 02.10.2020
За сутки в Татарстане обнаружили 28 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ситуация по коронавирусу в Татарстане остается стабильной, но напряженной, заявила глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина. Всего зарегистрировано 7 284 случаев, за последние сутки — 28 случаев.

«За последние два дня мы видим небольшое увеличение. Напомню, это 26 и 28 случаев. Я предвижу вопрос — на сегодня ситуация стабильная, и никаких оснований для дополнительных ограничительных мероприятий не видим. Мы должны понимать, что здоровье каждого из нас зависит от того, как мы соблюдаем меры профилактики. Лучшая из них — носить маску», — сказала Патяшина. Она отметила, что идет сезон простудных заболеваний и ОРВИ, поэтому маска защищает не только от коронавируса, но и от них.

На самоизоляции находятся 717 человек, 5 764 человека за сутки обследованы. 20% всех заболевших — это пенсионеры, из них 17% — лица старше 65 лет.

Также она обратила внимание на то, что зоной риска является общественный транспорт: «Мы видим, что некоторые кондуктора без маски, жители расслабились».

Фото: kzn.ru
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также