За сутки в Татарстане обнаружили 28 новых случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ситуация по коронавирусу в Татарстане остается стабильной, но напряженной, заявила глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина. Всего зарегистрировано 7 284 случаев, за последние сутки — 28 случаев.

«За последние два дня мы видим небольшое увеличение. Напомню, это 26 и 28 случаев. Я предвижу вопрос — на сегодня ситуация стабильная, и никаких оснований для дополнительных ограничительных мероприятий не видим. Мы должны понимать, что здоровье каждого из нас зависит от того, как мы соблюдаем меры профилактики. Лучшая из них — носить маску», — сказала Патяшина. Она отметила, что идет сезон простудных заболеваний и ОРВИ, поэтому маска защищает не только от коронавируса, но и от них.

На самоизоляции находятся 717 человек, 5 764 человека за сутки обследованы. 20% всех заболевших — это пенсионеры, из них 17% — лица старше 65 лет.



Также она обратила внимание на то, что зоной риска является общественный транспорт: «Мы видим, что некоторые кондуктора без маски, жители расслабились».