Количество субъектов МСБ на госзакупках в Татарстане снижается — а вместе с ними и экономия для государства

Фото: Ринат Назметдинов

Экономия МСБ по закупкам снизилась

Шестое заседание общественного совета «Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», которое прошло сегодня в Торгово-промышленной палате Татарстана, посвятили госзакупкам малого и среднего бизнеса.

— Когда мы подвели итоги за 2017—2019 годы, по Татарстану у нас получилась такая ситуация, что, к сожалению, количество субъектов малого предпринимательства снижается, при этом идет определенный рост по объемам закупок. И мы делаем такие выводы, что экономия тоже идет на снижение. На наш взгляд, это связано как раз со снижением количества субъектов малого и среднего бизнеса, которые участвуют в закупках, — заявила в начале встречи сопредседатель общественного совета «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева.

Кроме того, по ее мнению, нужно внимательнее подходить и к критериям эффективности закупок. Одним из них является экономия средств. «Но многие участники рынка считают, что не самое главное — экономия, самое главное — поставка качественного товара и в срок», — затронула руководитель совета вопрос дополнительных критериев в обсуждаемых процедурах.

Гульнара Сергеева: «К сожалению, количество субъектов малого предпринимательства снижается, при этом идет определенный рост по объемам закупок»

Общая сумма контрактов на госзакупки по федеральному закону №223 в целом по Татарстану выросла с 2017 года к 2019-му с 201,5 млрд рублей до 401,5 млрд рублей, привела данные портала госзакупок Гульнара Сергеева. Однако она обратила внимание, что в секторе малого и среднего бизнеса показатели снизились с 65,7 млрд рублей в 2017 году до 60,7 млрд рублей в прошлом. В статистике относительной экономии по госзакупкам в республике также наблюдается тенденция к спаду. Так, в 2017 году в Татарстане представители МСП заключили 64 тыс. контрактов, при этом экономия составила 3,19%. А в прошлом году их число составило 59,7 тыс. при экономии 3%.

Чтобы получить контракт, надо заплатить?

Председатель общественного совета Госкомитета РТ по закупкам и модератор встречи Радик Халиуллин обратил внимание на типичные случаи нарушений:

— Общественная работа позволяет нам мониторить закупки и находить ряд нарушений и ошибок. Но мы это делаем в рамках профилактических мер. Видим какие-то расхождения, созваниваемся с заказчиком и подсказываем, какие могут последствия после конкурса, обращения, жалобы в ФАС, прокуратуру. Это имеет некое воздействие, наши чиновники реагируют положительно, и наша работа выглядит достаточно гибко, — сообщил Халиуллин.

Председатель общественного совета Госкомитета РТ по закупкам и модератор встречи Радик Халиуллин обратил внимание на типичные случаи нарушений

В силу закона ни региональные, ни межрегиональные, ни местные организации инвалидов не могут получить преимущества при госзакупках, поднял вопрос начальник отдела закупок АО «Региональная лизинговая компания РТ» Александр Лямин. Он считает, что закон сам же и ограничивает право инвалидов на преимущество. Докладчик предложил внести изменения в статью 29 федерального закона №44, уточнив, что преференции, то есть действие настоящей статьи при закупках, должны распространяться на общероссийские, региональные, межрегиональные и местные организации инвалидов.

Александр Лямин обратился к участию МСП в электронных закупках по 223-му федеральному закону. Он напомнил, что, по постановлению правительства РФ №564, может взиматься плата за участие в конкурсных закупках не более 1% от начальной (максимальной) цены контракта, но не более 2 тыс. рублей. В 223-м законе такого ограничения нет, заметил спикер — площадки сами устанавливают предельную стоимость. «Проанализировав, мы пришли к следующим цифрам: средняя стоимость платы победителя по электронной закупке по 223-му ФЗ не более 5 тыс. рублей, с учетом или без учета НДС», — заметил Александр Лямин.

Получается, чтобы получить поддержку предпринимателю, надо заплатить. «Является ли взимание такой платы мерой поддержки в целом? Это дополнительная финансовая нагрузка на участников закупки», — обозначил вопрос начальник отдела «Региональной лизинговой компании».

В силу закона ни региональные, ни межрегиональные, ни местные организации инвалидов не могут получить преимущества при госзакупках, поднял вопрос начальник отдела закупок АО «Региональная лизинговая компания РТ» Александр Лямин

Он предложил исключить плату за участие в электронных закупках для МСБ. При этом операторам торговых площадок, коммерческим организациям, выпадающие доходы можно компенсировать за счет нацпроекта поддержки предпринимательства, включить эти расходы в программу, считает спикер.

Это выступление вызвало возмущение гендиректора Агентства по госзаказу РТ Якова Геллера. Он заявил, что предложение Лямина расходится с постановлением правительства РФ, а электронные закупки могут проходить исключительно в соответствии с ним. «Работа электронных площадок рассматривается на уровне премьер-министра России», — подчеркнул Геллер.

Он считает, что прежде чем выносить решение, нужно было привлечь специалистов и выслушать хотя бы его мнение. Гульнара Сергеева ответила, что именно сейчас и идет обсуждение этой темы. В результате дискуссии участники совещания решили проработать вопрос электронных торгов на встрече рабочей группы, где Яков Геллер подробно разъяснит свою позицию.

Александр Лямин затронул и еще одну проблему: с 1 января текущего года необходимо указывать страну происхождения товара при подаче заявок на электронные торги

«Страна происхождения как коррупциогенный фактор»

Александр Лямин затронул и еще одну проблему: с 1 января текущего года необходимо указывать страну происхождения товара при подаче заявок на электронные торги.

«По нашему мнению, это требование ведет к ограничению конкуренции и коррупциогенным факторам. Данное условие предполагает, что потенциальный участник закупки уже должен иметь на руках данный товар, чтобы знать, из какой страны он произошел… Все эти данные перетекают в контракт, но контракт поменять нереально в процессе закупки», — отметил Лямин.

По его утверждению, преимущественные условия создаются тем участникам, которые уже имеют в наличии товары, это противоречит 135-му федеральному закону о защите конкуренции, из которого следует, что заявитель не обязан иметь товар на руках.

Руководитель Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Роберт Закиров высказал свою точку зрения: он считает, что в торгах могут участвовать только производители, а не предприниматели, у которых из имущества «лишь письменный стол и ручка».

Над этим будут смеяться, это нарушение закона экономики, и она тонет от этого, осадил Закирова Геллер. Кроме того, он отметил, что страну происхождения товара надо указывать, и если их несколько — можно указать несколько стран. В Госдуме в октябре примут пакет поправок, в том числе по факту этой правовой коллизии, заметил глава Агентства по госзаказу. Присутствующие решили дождаться вердикта парламентариев, а потом вернуться к вопросу страны происхождения.

Яков Геллер рассказал об основных принципах, которые должны соблюдать во время госзакупок: информация о торгах должна быть доступной и бесплатной, а сами торги — равнодоступными

Яков Геллер рассказал об основных принципах, которые должны соблюдать во время госзакупок: информация о торгах должна быть доступной и бесплатной, а сами торги — равнодоступными. На базе этих принципов построили общероссийскую систему электронных торгов.

Президент РТ Рустам Минниханов принял решение о создании Республиканского маркетингового центра, чтобы продвигать малый бизнес на рынке сбыта, добавил Геллер. Он помогает вовлечь в закупки других заказчиков, ликвидировать монополии, разрывая так называемые «устойчивые пары», что позволяет исключать коррупцию. С помощью этой площадки заказчики сокращают затраты, находя поставщиков и производителей, которые находятся, например, не в дальнем уголке страны, а в Татарстане. РМЦ упрощает работу, вводя свои ноу-хау по кодам товаров. И чем больше предпринимателей будет пользоваться этой площадкой, тем выгоднее становится их бизнес. В этом году 4,5 тыс. представителей МСБ Татарстана в ресурсах РМЦ получили выручку на 71 млрд рублей, констатировал Яков Геллер. Этот опыт татарстанцы помогают внедрять в других регионах.

Почему расторгли контракт — разберутся прокуратура и арбитражный суд

На заседание общественного совета пригласили индивидуального предпринимателя из Буинского района Тагира Газизова. Он сообщил, что администрация района в 2019 году заключила с ним контракт на пять маршрутов, а потом якобы нашла нарушение и Газизова вынудили, по его словам, расторгнуть контракт. При этом лизинговой компании он уже задолжал 3 млн рублей.

Радик Халиуллин пояснил, что ежегодно предприниматель, предоставляющий рабочие места, оплачивал налоги в пределах 1 млн рублей, а его ежемесячный лизинговый платеж составляет 200 тыс. рублей. Предприниматель Дмитрий Гузков из Зеленодольска заявил, что знает подробности этой ситуации. По его словам, контракт с Газизовым расторгли якобы по той причине, что в какие-то дни его машины не выходили на маршруты, при этом в деле много вопросов.

В этом году 4,5 тыс. представителей МСБ Татарстана в ресурсах РМЦ получили выручку на 71 млрд рублей, констатировал Яков Геллер

Модератор отметил, что 21 октября состоится заседание арбитражного суда по делу Тагира Газизова. «Надо взвесить все стороны вопроса, и саму процедуру госзакупки, и посмотреть, каким образом предприниматель осуществляет деятельность», — подчеркнул Радик Халиуллин.

Члены совета решили подготовить обращение в прокуратуру о проверке контракта предпринимателя с Буинской администрацией и его расторжения.

1 / 25 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Екатерина Аблаева, фото Рината Назметдинова