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АО Региональная лизинговая компания Республики Татарстан

Гос. ведомства

Общая информация

АО «РЛК Республики Татарстан» образовано по результатам конкурсного отбора для определения субъектов Российской Федерации в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Компания зарегистрирована 3 августа 2017 года, взнос в уставный капитал внесен учредителями: АО «Федеральная корпорация МСП» в размере 1500 млн рублей и Республикой Татарстан в размере 500 млн рублей.

Руководитель — Сиразеев Равиль Раидович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420074, Петербургская, 28 2 этаж
  • Телефон: (843) 524-72-32
  • Email: info@rlcrt.ru
  • Сайт: http://rlcrt.ru/

Дата последнего обновления: 02.10.2020

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