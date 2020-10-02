АО Региональная лизинговая компания Республики Татарстан
Общая информация
АО «РЛК Республики Татарстан» образовано по результатам конкурсного отбора для определения субъектов Российской Федерации в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Компания зарегистрирована 3 августа 2017 года, взнос в уставный капитал внесен учредителями: АО «Федеральная корпорация МСП» в размере 1500 млн рублей и Республикой Татарстан в размере 500 млн рублей.
Руководитель — Сиразеев Равиль Раидович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420074, Петербургская, 28 2 этаж
- Телефон: (843) 524-72-32
- Email: info@rlcrt.ru
- Сайт: http://rlcrt.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020