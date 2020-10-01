Главное к утру: проект строительства бани с бассейнами в Зеленодольске, старт осеннего призыва в России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 1 октября:
- Вчера в Казани начались проверки масочного режима. Полиция штрафует жителей татарстанской столицы, не соблюдающих «антиковидные» ограничения.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратился к старшему поколению республики с поздравлением. Он напомнил, что 1 октября провозглашено Международным днем пожилых людей Генеральной ассамблеей ООН. Песошин пожелал ветеранам мира и благополучия, а также долгой и счастливой жизни.
- В среду вечером в Набережных Челнах из-за возможного пожара эвакуировали 120 школьников и 10 сотрудников школы №60. Из-за короткого замыкания в электрощитовой сработала сигнализация. Открытого огня не было. После того как пожарные завершили проверку помещений, все вернулись в здание.
- В татарстанском главке МЧС объяснили, что необходимо сделать при включении сирен, транслирующих сигнал тревоги. В управлении напоминают, сирены, гудки, другие средства передают сигнал «Внимание всем!» Услышав его, необходимо включить радио или телевизор. Там будут передавать более конкретную информацию.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Он продлится с 1 октября до конца декабря. За это время в Вооруженные силы призовут 128 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет.
- Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев положительно оценил проект комплекса «Зеленодольские термы», представленный в среду на градостроительном совете. Инвестор Юрий Кулагин рассказал, что комплекс будет состоять из саун, уличной бани, грязевых ванн и бассейнов, сообщила пресс-служба Зеленодольского района.
- Москонцерт сообщил о полной приостановке продажи билетов на мероприятия, назначенные на октябрь.
- Россия может выйти на плато по количеству заражений COVID-19 в течение двух недель, максимальное количество заболевших в сутки не превысит 9 тыс. человек, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым