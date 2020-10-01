Премьер-министр Татарстана поздравил ветеранов с Днем пожилых людей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратился к старшему поколению республики с поздравлением. Он напомнил, что 1 октября провозглашено Международным днем пожилых людей Генеральной ассамблеей ООН.

«Вы та сила, которая, поддерживая и наставляя подрастающие поколения, дает им необходимый заряд для последующих свершений. Как бы ни было трудно и сложно, вы никогда не теряли веру в свою страну и ее возможности, с надеждой и оптимизмом смотрели в будущее и учили этому нас», — цитирует поздравление Песошина пресс-служба президента РТ.

Он пожелал ветеранам мира и благополучия, а также долгой и счастливой жизни.

Накануне и. о. министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что в республике проживают 952,7 тысячи человек старше трудоспособного возраста. В Татарстане живут 187 долгожителей.