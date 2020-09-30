В Челнах пришлось эвакуировать школьников из-за замыкания в электрощитовой
В среду вечером в Набережных Челнах из-да возможного пожара эвакуировали 120 школьников и 10 сотрудников школы №60. Из-за короткого замыкания в электрощитовой сработала сигнализация.
Сообщение поступило в 18:50, сообщает пресс-служба главка МЧС по РТ.
Открытого огня не было. После того, как пожарные завершили проверку помещений, все вернулись в здание.ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым