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В Казани начались проверки масочного режима — видео

21:55, 30.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани начались проверки масочного режима — видео

В Казани начались проверки масочного режима. Полиция штрафует жителей татарстанской столицы, не соблюдающих «антиковидные» ограничения, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Нарушители обычно объясняют отсутствие маски забывчивостью. Однако, попавшийся полицейским студент-медик заявил, что не стал надевать СИЗ поскольку не верит в его пользу.

Также казанцы часто приспускают маски и те не закрывают нос. Полицейским приходится напоминать горожанам, что необходимо носить их правильно, поскольку СИЗы нужно носить для защиты своего здоровья.

ОбществоМедицина Татарстан
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