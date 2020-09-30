В Казани начались проверки масочного режима — видео

В Казани начались проверки масочного режима. Полиция штрафует жителей татарстанской столицы, не соблюдающих «антиковидные» ограничения, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Нарушители обычно объясняют отсутствие маски забывчивостью. Однако, попавшийся полицейским студент-медик заявил, что не стал надевать СИЗ поскольку не верит в его пользу.

Также казанцы часто приспускают маски и те не закрывают нос. Полицейским приходится напоминать горожанам, что необходимо носить их правильно, поскольку СИЗы нужно носить для защиты своего здоровья.