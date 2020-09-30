Афанасьев поддержал проект строительства комплекса «Зеленодольские термы»

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев положительно оценил проект комплекса «Зеленодольские термы», представленный в среду на градостроительном совете.

Инвестор Юрий Кулагин рассказал, что комплекс будет состоять из саун, уличной бани, грязевых ванн и бассейнов, сообщила пресс-служба Зеленодольского района.

«Мы его позиционируем как центр семейного отдыха, они пользуются огромной популярностью», — сказал предприниматель.

Фото realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Михаил Афанасьев предложил рассмотреть вариант размещения комплекса в поселке Васильево, где уже есть санаторий и близко расположена Волга.

«Мы за вас, поддержка от нас будет», — высказался глава района.

Напомним, в прошлом году на Российском инвестфоруме в Сочи мэр Нижнекамска Айдар Метшин и бизнесмен из Удмуртии Юрий Бычков подписали инвестконтракт о строительстве комплекса «Нижнекамские термы». Проект оценивался в 370 млн рублей.

