Афанасьев поддержал проект строительства комплекса «Зеленодольские термы»
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев положительно оценил проект комплекса «Зеленодольские термы», представленный в среду на градостроительном совете.
Инвестор Юрий Кулагин рассказал, что комплекс будет состоять из саун, уличной бани, грязевых ванн и бассейнов, сообщила пресс-служба Зеленодольского района.
«Мы его позиционируем как центр семейного отдыха, они пользуются огромной популярностью», — сказал предприниматель.
Михаил Афанасьев предложил рассмотреть вариант размещения комплекса в поселке Васильево, где уже есть санаторий и близко расположена Волга.
«Мы за вас, поддержка от нас будет», — высказался глава района.
Напомним, в прошлом году на Российском инвестфоруме в Сочи мэр Нижнекамска Айдар Метшин и бизнесмен из Удмуртии Юрий Бычков подписали инвестконтракт о строительстве комплекса «Нижнекамские термы». Проект оценивался в 370 млн рублей.
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