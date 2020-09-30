В МЧС объяснили татарстанцам, что надо делать при включении тревожных сирен

В татарстанском главке МЧС объяснили, что необходимо сделать при включении сирен, транслирующих сигнал тревоги. В управлении напоминают, сирены, гудки, другие средства передают сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Услышав его, необходимо включить радио или телевизор. Там будут передавать более конкретную информацию.

Сигнальные средства включаются при угрозе крупной аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушного нападения, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений, отметили в пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Подчеркивается, что необходимо полностью прослушать сообщение и выполнить все предписания. Также надо помнить о документах, деньгах и запасе еды и воды.