К декабрю в Татарстане заработает суперсервис «Забота»

Минцифры Татарстана планирует запуск суперсервиса «Забота», к декабрю этого года министерство хочет начать тестирование на фокус-группе, сообщает ТАСС.



По словам пресс-секретаря министерства Вероники Дорониной, приложение «Забота» объединяет в себе разные формы государственной поддержки: «Сервис станет новым удобным каналом взаимодействия граждан и государства. В нем будут полностью автоматизированы процессы получения и назначения социальных выплат. Благодаря приложению жителям больше не придется вручную заполнять документы и лично посещать госучреждения — все будет происходит в проактивном формате».

Еще приложение самостоятельно будет сообщать пользователям о мерах поддержки, которые граждане могут получить исходя из конкретных жизненных ситуаций. В первом релизе — 10 услуг для физлиц, они доступны для получения через чат-бот сервиса. Обещается регулярное обновление приложения списком субсидий и функционального расширения. Первый релиз субсидий коснется многодетных семей, семей с маленькими детьми, а еще сферы ЖКХ.

Ранее сообщалось, что к концу сентября для всех учащихся Татарстана заработает суперсервис «Я школьник».