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Минцифры Татарстана презентовало суперсервис «Я гражданин» в Instagram из-за коронавируса

19:56, 20.03.2020

В прямом эфире в Instagram Минцифры Татарстана специалисты Центра цифровой трансформации презентовали концепцию суперсервиса «Активный горожанин».

Суперсервис создан для приема инициатив жителей республики в сфере благоустройства городской среды, дворов и общественных пространств. Проект планируется запустить в четвертом квартале 2020 года.

В Минцифре подчеркнули, что презентация проекта онлайн прошла впервые для соблюдения мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в Казани презентовали суперсервис для молодых родителей.

Технологии Татарстан
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