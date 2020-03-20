Минцифры Татарстана презентовало суперсервис «Я гражданин» в Instagram из-за коронавируса
В прямом эфире в Instagram Минцифры Татарстана специалисты Центра цифровой трансформации презентовали концепцию суперсервиса «Активный горожанин».
Суперсервис создан для приема инициатив жителей республики в сфере благоустройства городской среды, дворов и общественных пространств. Проект планируется запустить в четвертом квартале 2020 года.
В Минцифре подчеркнули, что презентация проекта онлайн прошла впервые для соблюдения мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.
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