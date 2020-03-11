В Казани презентовали суперсервис для молодых родителей

В казанском IT-парке презентовали и обсудили новый суперсервис для молодых родителей. Он позволяет быстро собрать необходимые документы для оформления пособий.



«Мы выявили шесть этапов, которые проходят молодые родители при рождении ребенка. При этом существуют многодетные, малообеспеченные и другие виды семей — каждой из которых также полагаются отдельные виды льгот и пособий. Для решения этих задач мы и создаем наше приложение», — отметил глава группы разработчиков Геннадий Лебедев (цитата по "Татар-информу".

На данный момент приложение находится на стадии разработки и пока не имеет названия.

Ранее сообщалось, что в России планируется запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут, разработанный Центробанком РФ.