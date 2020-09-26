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Синоптики Татарстана предупредили о заморозках до -2°С

17:21, 26.09.2020
Синоптики Татарстана предупредили о заморозках до -2°С
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, ночью и утром температура воздуха может опуститься до -2°С.

Напомним, что метеорологи уже дали предварительный прогноз до конца сентября. В Татарстане ожидается теплая и сухая погода.

Фото: : realnoevremya.ru / Максим Платонов

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев считает, что теплая погода установилась в республике надолго. Окончательно ясным прогноз станет уже после выходных, добавил он.

Общество Татарстан
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