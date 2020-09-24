«Камдорстрой» возьмется за вторую очередь реконструкции «Бегишево» на 640 миллионов

Татарстанский подрядчик обезопасит «Бегишево»

Заказ на вторую очередь реконструкции аэропорта «Бегишево» вновь ушел к известному татарстанскому подрядчику АО «Трест Камдорстрой». Контракт с Федеральным агентством воздушного транспорта стоимостью в 638,8 млн рублей заключен на этой неделе. Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2021 года, стартовать — 30 октября.

Добавим, что «Камдорстрой» был единственным участником проведенного тендера — таким образом, цена от начальной не отличается.

Ранее «Реальное время» подробно писало, как должен измениться аэропорт после второго этапа реконструкции. Проект предусматривает, например, реконструкцию периметрового ограждения и патрульной дороги и многие другие работы, связанные с безопасностью аэропорта. При этом во время реконструкции аэропорт продолжит принимать рейсы. Новая аэродромная инфраструктура должна принимать самолеты типов Airbus A320 и Boeing-737.

Добавим, что отдельной строкой финансирования проходит реконструкция взлетно-посадочной полосы — но там пока лишь ведется разработка проекта. Тендер на разработку выиграло петербургское АО «Ленаэропроект», снизив при этом цену контракта с 129 млн рублей до 74 млн рублей.

Как рассказывал Андрей Егоров, проработан вопрос переноса сроков федерального финансирования второй очереди проекта с 2021—2022 годов на 2020—2021 годы. Фото gossov.tatarstan.ru

Как велась реконструкция «Бегишево»

Аэропорт «Бегишево» принадлежит ПАО «КАМАЗ». Всего на реконструкцию аэропорта планируется потратить 2,2 млрд рублей с 2014 по 2022 год, преимущественно республиканских и федеральных денег.

Как ранее рассказывал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров на отчетной коллегии ведомства, совместно с Минтрансом России проработан вопрос переноса сроков федерального финансирования второй очереди проекта по реконструкции аэропортового комплекса «Бегишево» с 2021—2022 годов на 2020—2021 годы.

Среди крупных изменений можно отметить, например, строительство второго терминала, которое продолжается и сейчас, — он предназначен для международных рейсов. Общая площадь здания составит 8,5 тыс. кв. м., здание будет рассчитано на 200 пассажиров в час. На строительство терминала выделено почти 770 млн рублей.

В 2015 году конкурс Росавиации на реконструкцию аэродрома в «Бегишево» также выиграл «Трест Камдорстрой». Стоимость контракта составила 798,3 млн рублей. Он включал ремонт рулежных дорожек и перрона, светосигнального оборудования, системы электроснабжения и прочие работы.

На строительство терминала выделено почти 770 млн рублей. Фото проекта chelny-izvest.ru

Чем известен «Камдорстрой»

Для «Камдорстроя» работа в аэропортах не единственное, но, можно сказать, профильное направление бизнеса. Как сообщается на сайте треста, компания ранее проводила работы в Международном аэропорту «Казань», занималась реконструкцией аэродромной базы ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», работала в аэропорту «Красноярск» и многих других по всей России.

Также компания занимается дорожным строительством — среди проектов упоминаются строительство и ремонт участков трассы М-7, автодороги ОЭЗ «Алабуга», а также Большое Казанское кольцо (правда, еще те участки, над которыми работали в начале 2010-х).

За 2019 год компания выручила свыше 5,26 млрд рублей и получила чистую прибыль в 23 млн рублей. Ежегодно компания заключает госконтракты на несколько миллиардов рублей, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Полный состав акционеров компании не раскрывается, однако, как ранее писало «Реальное время», основным владельцем является бизнесмен Евгений Шишканов. При этом компания создавалась при участии опального бывшего министра транспорта Татарстана Владимира Швецова.

Вместе с тем «аэродромные» подряды принесли компании печальную известность в федеральных СМИ. Это было связано с тем, что Федеральная антимонопольная служба выявила сговор между «Камдорстроем» и связанной с компаниями бизнесмена Аркадия Ротенберга «Трансстроймеханизацией». Общая сумма выявленных конкурсов, по подсчетам антимонопольщиков, составила почти 25 млрд рублей.

Для «Камдорстроя» работа в аэропортах не единственное, но, можно сказать, профильное направление бизнеса. Фото kamdorstroy.ru

Картель действовал в ходе конкурсов на вторую очередь реконструкции аэропорта «Шереметьево», второй этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске, на покрытие взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в аэропорту Воронежа, реконструкцию аэропортового комплекса Волгограда, модернизацию воздушной гавани Южно-Сахалинска, сообщает ФАС.

При этом обе компании воспользовались программой смягчения ответственности и сознались в сговоре. Ведомство не сообщало, какое именно наказание было назначено.

Александр Артемьев