На строительство международного терминала аэропорта «Бегишево» направят 769,6 млн рублей

АО «Аэропорт «Бегишево» направит на строительство нового международного терминала 769,6 млн рублей.



Общая площадь здания составит 8,5 тыс. кв. м. Оно будет рассчитано на 200 пассажиров в час, пишет «Интерфакс» со ссылкой на закупочную документацию аэропорта.

Кроме того, «Бегишево» планирует построить до конца 2020 года переходную галерею, которая будет примыкать к существующему зданию аэровокзала внутренних авиалиний.



Ранее сообщалось, что в ближайшие 3 года из Фонда развития выделят 661 млн рублей на вторую очередь реконструкции татарстанского аэропорта «Бегишево».

В целом стоимость строительства международного терминала оценивалась в 1 млрд рублей.