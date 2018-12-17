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На строительство международного терминала аэропорта «Бегишево» направят 769,6 млн рублей

19:19, 17.12.2018
На строительство международного терминала аэропорта «Бегишево» направят 769,6 млн рублей
Фото: nbc.aero.ru

АО «Аэропорт «Бегишево» направит на строительство нового международного терминала 769,6 млн рублей.

Общая площадь здания составит 8,5 тыс. кв. м. Оно будет рассчитано на 200 пассажиров в час, пишет «Интерфакс» со ссылкой на закупочную документацию аэропорта.

Кроме того, «Бегишево» планирует построить до конца 2020 года переходную галерею, которая будет примыкать к существующему зданию аэровокзала внутренних авиалиний.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 3 года из Фонда развития выделят 661 млн рублей на вторую очередь реконструкции татарстанского аэропорта «Бегишево».

В целом стоимость строительства международного терминала оценивалась в 1 млрд рублей.

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