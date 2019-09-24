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Аэропорт Бегишево будет модернизирован за 2,2 млрд рублей

10:39, 24.09.2019
Аэропорт Бегишево будет модернизирован за 2,2 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

На реконструкцию аэропорта Бегишево потратят 2,2 млрд рублей до 2022 года, следует из постановления кабмина РТ.

Так, в этом году на ремонт планируется потратить 65,9 млн рублей, в 2021 году — 256,6 млн рублей, в 2022 году — 403, 8 млн рублей.

Финансироваться проект будет частично из республиканского, федерального и внебюджетных источников. Так, основная часть затрат — 1,4 млрд рублей поступит из бюджета государства, 495,6 — средства региона, почти 300 млн рублей планируется привлечь извне.

Кроме того, в нормативное состояние приведут подъездную дорогу к аэропорту, а именно: отрезок Набережные Челны — Заинск — Альметьевск» — аэропорт Бегишево.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Бегишево запустил виртуальный тур по терминалу, сообщается в соцсети аэропорта.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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